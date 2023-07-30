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Оккупанты ищут новые логистические пути, — Гуменюк о попадании в Чонгарский мост

30 июля 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Логистические пути россиян под огневым контролем ВСУ
Чонгарский мост. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Вчера российские СМИ начали распространять информацию о повторном ударе по Чонгарскому мосту, что усложняет перемещение военной техники. В Вооруженных Силах эту информацию подтвердили и назвали "хирургической работой".

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, на левом берегу Днепра враг испытывает существенную нехватку и снарядов, и техники. ВСУ продолжают контрбатарейную борьбу и зачищают позиции оккупантов.

"Определенные детали попадания понадобятся оккупантов, чтобы хоть как-то восстанавливать логистику, но мы знаем о том, что работа Сил обороны направлена на разрушение планов врага. Эти повреждения направлены на то, чтобы снизить их пропускную активность, чтобы они не могли обеспечивать логистику врага", — подчеркнула Гуменюк.

Также пресс-секретарь "Юга" отметила, что россияне во время опрокидывания техники временно оккупированными территориями используют гражданских в качестве живого щита, чтобы ВСУ не поразили колонны во время транспортировки.

Напомним, Силы обороны на юге продолжают уничтожать оккупантов. В частности, выезд на западную часть Кинбурнской косы Николаевской области россияне сами называют "билетом в один конец".

Добавим, оккупанты усилили атаки в районе Марьинки Донецкой области. Захватчики бросают на фронт отряды "шторм-Z". В основном они состоят из заключенных.

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