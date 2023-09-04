Окупанти вдвічі зменшили кількість кораблів у Чорному морі

Військовий корабель. Фото: google

Ворог завів до пунктів базування 7 кораблів. Крім того, ні в Чорному, ні в Азовському морях на бойовому чергуванні немає ракетоносіїв. Втім, ситуація може суттєво змінитись всього за кілька годин.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазначимо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 4 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 4 вересня.

Тим часом у Головному управління розвідки України показали, як відбувались атаки на російські аеродроми. Завдяки професійній роботі вдається знищувати авіацію ворога.