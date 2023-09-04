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Загроза з Чорного моря: активність авіації та скільки кораблів РФ на чергуванні

4 вересня 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза з Чорного моря: активність авіації та скільки кораблів РФ на чергуванні
Військові кораблі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі перебуває досить розгорнуте корабельне угруповання ворога. Крім того, військові спостерігають активність тактичної авіації РФ. 

Про це повідомляють Сили оборони півдня України. 

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"Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 16 одиниць — 15 в Чорному та 1 в Азовському морях. Наразі ракетоносії в морі на чергуванні відсутні. Однак ворог продовжує системну активність тактичної авіації в акваторії Чорного моря в напрямку Зміїного, тероризуючи цивільну навігацію", — йдеться в повідомленні. 

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання. 

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою. 

Нагадаємо, сьогодні вночі, 4 вересня, російські окупанти атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники.

Зазначимо, загроза висадки російського десанту на узбережжя Одеської області з кожним днем виглядає все менш можливою. Окупанти не підпливають близько до українських берегів, а тримаються ближче до портів Новоросійська.

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