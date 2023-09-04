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Угроза с Черного моря: активность авиации и сколько кораблей РФ на дежурстве

4 сентября 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Угроза с Черного моря: активность авиации и сколько кораблей РФ на дежурстве
Военные корабли. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море находится достаточно развернутая корабельная группировка врага. Кроме того, военные наблюдают за активностью тактической авиации РФ.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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"Корабельная группировка врага развернута в количестве 16 единиц — 15 в Черном и 1 в Азовском морях. В настоящее время ракетоносители в море на дежурстве отсутствуют. Однако враг продолжает системную активность тактической авиации в акватории Черного моря в направлении Змеиного, терроризируя гражданскую навигацию", — говорится в сообщении.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, сегодня ночью, 4 сентября, российские кафиры атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники.

Отметим, что угроза высадки российского десанта на побережье Одесской области с каждым днем выглядит все менее возможной. Оккупанты не подплывают близко к украинским берегам, а держатся ближе к портам Новороссийска.

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