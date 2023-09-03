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Загроза ударів з Чорного моря: на чергування вийшов ракетоносій

3 вересня 2023 16:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На чергування у Чорне море вийшов ракетоносій
Ракетоносій РФ "Буян-М". Фото: Сили оборони півдня
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ворог поновив чергування ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі на бойовий рейд вийшов малий ракетний корабель "Буян-М", який є носієм "Калібрів". 

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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"В Чорне море ворог вивів на бойове чергування малий ракетний корабель проєкту "Буян-М". Рівень ракетної загрози по всій території України оцінено як високий", — йдеться у повідомленні військових. 

Повідомлення про ракетоносій. Фото: Сили оборони півдня

Скільки ракет на борту

Спорядженість такого типу корабля — 8 ракет. Зазначимо, що це вже другий ракетоносій на чергуванні.

Що відомо про корабель

"Буян-М" — це модернізований проєкт, а свої коріння він бере від специфічних малих артилерійських кораблів проєкт 21630 "Буян", які спеціально створювались у 2000-х для дій у Каспійському морі та у дельті Волги. Тобто це були невеликі кораблі класу "ріка-море" призначені для дій близько до узбережжя.

Пізніше РФ збільшила водотоннажність майже вдвічі, запхавши вісім універсальних пускових шахт, які можуть бути використані для запуску крилатих ракет "Калібр" та протикорабельних ракет "Онікс".

Нагадаємо, західні партнери допомагають Україні наближати спільну перемогу. Так, стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення держава отримала близько 100 мільярдів доларів допомоги.

Також ми писали, що армія-агресорка не полишає своїх спроб виявити прогалини у протиповітряній обороні України. Про це може свідчити довготривала атака безпілотниками на Одеську область, яка здійснювалася кількома хвилями та з різною траєкторією.  

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