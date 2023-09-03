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Угроза ударов с Черного моря: на дежурство вышел ракетоноситель

3 сентября 2023 16:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На чередование в Черное море вышел ракетоноситель
Ракетоноситель РФ "Буян-М". Фото: Силы обороны юга
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Враг возобновил чередование ракетоносителей в Черном море. На боевой рейд вышел малый ракетный корабль "Буян-М", который является носителем "Калибров".

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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"В Черное море враг вывел на боевое дежурство малый ракетный корабль проекта "Буян-М". Уровень ракетной угрозы по всей территории Украины оценен как высокий", — говорится в сообщении военных.

Уведомление о ракетоносителе. Фото: Силы обороны юга

Сколько ракет на борту

Снаряженность такого типа корабля — 8 ракет. Отметим, что это уже второй ракетоноситель на дежурстве.

Что известно о корабле

"Буян-М" — это модернизированный проект, а свои корни он берет от специфических малых артиллерийских кораблей проект 21630 "Буян", специально создававшихся в 2000-х для действий в Каспийском море и в дельте Волги. То есть это были небольшие корабли класса "река-море", предназначенные для действий близко к побережью.

Позже РФ увеличила водоизмещение почти вдвое, запихнув восемь универсальных пусковых шахт, которые могут быть использованы для запуска крылатых ракет "Калибр" и противокорабельных ракет "Оникс".

Напомним, западные партнеры помогают Украине приближать общую победу. Так, стало известно, что с начала полномасштабного вторжения государство получило около 100 миллиардов долларов помощи.

Также мы писали, что армия-агрессор не оставляет своих попыток выявить пробелы в противовоздушной обороне Украины. Об этом может свидетельствовать длительная атака беспилотниками на Одесскую область, которая осуществлялась несколькими волнами и с разной траекторией.

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