Оккупанты вдвое уменьшили количество кораблей в Черном море

Военный корабль. Фото: google

Враг завел в пункты базирования 7 кораблей. Кроме того, ни в Черном, ни в Азовском морях на боевом дежурстве нет ракетоносителей. Впрочем, ситуация может существенно измениться всего за несколько часов.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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В Черном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Отметим, появились актуальные карты боевых действий на утро 4 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 4 сентября.

Тем временем в Главном управлении разведки Украины показали, как происходили атаки на российские аэродромы. Благодаря профессиональной работе удается уничтожать авиацию врага.