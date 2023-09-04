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Оккупанты вдвое уменьшили количество кораблей в Черном море

4 сентября 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Оккупанты вдвое уменьшили количество кораблей в Черном море
Военный корабль. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Враг завел в пункты базирования 7 кораблей. Кроме того, ни в Черном, ни в Азовском морях на боевом дежурстве нет ракетоносителей. Впрочем, ситуация может существенно измениться всего за несколько часов.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Отметим, появились актуальные карты боевых действий на утро 4 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 4 сентября.

Тем временем в Главном управлении разведки Украины показали, как происходили атаки на российские аэродромы. Благодаря профессиональной работе удается уничтожать авиацию врага.

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