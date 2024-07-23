Роковина ракетної атаки на середмістя Одеси: хроніка подій

Окупанти випустили 19 ракет по Одесі — роковина зі дня влучання по центру міста
Сьогодні Одеса згадує страшну атаку на середмістя, яку росіяни здійснили рівно рік тому. Вночі 23 липня 2023 року підступна армія ворога випустила 19 ракет різних типів, поціливши у житлові квартали та історичний район. В ту ніч обірвалось життя людей та сталися страшні руйнування, з якими наше місто досі намагається впоратись.
Журналісти Новини.LIVE нагадали хроніку подій до річниці трагедії.
Три доби поспіль атакували Одесу
17 липня 2023 року спливав термін зернової угоди, за якою здійснювався експорт зерна з трьох українських портів Чорного моря, зокрема з порту Одеси. МЗС РФ оголосило про те, що дія документу припиняється з 18 липня. Після цього Одеса зазнала цілої серії ракетних атак протягом кількох днів поспіль — 18, 19 та 20 липня окупанти підступно атакували місто дронами та ракетами. Тоді були зруйновані термінали одеського порту, багатоквартирні будинки та будівлі літературного та археологічного музеїв. Але найстрашніше було попереду.
23 липня 2023 року, близько другої ночі, російські військові здійснили масовану ракетну атаку на Одесу. Окупанти націлили на місто 19 ракет щонайменше п'яти різних видів: "Калібри", "Онікси", "Х-22", "Іскандер-К" і балістичні "Іскандер-М". Силам ППО в ту ніч збити вдалось не усі цілі — були уражені чотири ракети "Калібр" і п'ять "Іскандер-К".
Наслідки обстрілу
Внаслідок обстрілу загинув 49-річний чоловік, та щонайменше 19 місцевих жителів отримали множинні поранення, серед яких четверо дітей. Руйнування зазнали шість будинків, тисячі одеситів залишились без своїх домівок.
В ту ніч росіяни влучили у найбільший православний храм Одеси — Свято-Преображенський собор. Ракета відхилилася від курсу та поцілила у дзвіницю храму. Крім значних пошкоджень собору постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, покровительку Одеси.
Цей удар став черговим свідченням жорстокості війни та безжалісного руйнування культурної спадщини України. Відновлення Преображенського кафедрального собору, як і інших постраждалих об'єктів, вимагатиме значних зусиль та ресурсів. Незважаючи на руйнування, мешканці Одеси продовжують об’єднуватися для відновлення свого міста та боротьби за мир і незалежність України.
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