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Окупанти випустили 19 ракет по Одесі — роковина зі дня влучання по центру міста

23 липня 2024 12:19
Верзілова Єлизавета - редактор
Роковина ракетної атаки на середмістя Одеси: хроніка подій
Зруйнована будівля Спасо-Преображеньсокго собору в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні Одеса згадує страшну атаку на середмістя, яку росіяни здійснили рівно рік тому. Вночі 23 липня 2023 року підступна армія ворога випустила 19 ракет різних типів, поціливши у житлові квартали та історичний район. В ту ніч обірвалось життя людей та сталися страшні руйнування, з якими наше місто досі намагається  впоратись. 

Журналісти Новини.LIVE нагадали хроніку подій до річниці трагедії.

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Три доби поспіль атакували Одесу

17 липня 2023 року спливав термін зернової угоди, за якою здійснювався експорт зерна з трьох українських портів Чорного моря, зокрема з порту Одеси. МЗС РФ оголосило про те, що дія документу припиняється з 18 липня. Після цього Одеса зазнала цілої серії ракетних атак протягом кількох днів поспіль — 18, 19 та 20 липня окупанти підступно атакували місто дронами та ракетами. Тоді були зруйновані термінали одеського порту, багатоквартирні будинки та будівлі літературного та археологічного музеїв. Але найстрашніше було попереду. 

Уламки в Одесі від ракетного влучання
Уламки на вулиці в центру Одеси. Фото: Новини.LIVE
Ікони, знищені Росією в Одесі
Росія знищила святиню в Одесі. Фото: Новини.LIVE

23 липня 2023 року, близько другої ночі, російські військові здійснили масовану ракетну атаку на Одесу. Окупанти націлили на місто 19 ракет щонайменше п'яти різних видів: "Калібри", "Онікси", "Х-22", "Іскандер-К" і балістичні "Іскандер-М". Силам ППО в ту ніч збити вдалось не усі цілі — були уражені чотири ракети "Калібр" і п'ять "Іскандер-К".

Люди залишились без домівок в Одесі через обстріл
Люди на вулиці біля зруйнованого будинку.  Фото: Новини.LIVE
Зруйнована будівля, Одеса.
Зруйнований житловий будинок в Одесі в результаті обстрілу.  Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу 

Внаслідок обстрілу загинув 49-річний чоловік, та щонайменше 19 місцевих жителів отримали множинні поранення, серед яких четверо дітей. Руйнування зазнали шість будинків, тисячі одеситів залишились без своїх домівок. 

Люди залишились без квартир в Одесі через атаку
Люди біля зруйнованного будинку в Одесі.  Фото: Новини.LIVE
Зруйновані будинки в Одесі внаслідок обстрілу 23 липня
Уламки в помешканні одеситів.  Фото: Новини.LIVE

В ту ніч росіяни влучили у найбільший православний храм Одеси — Свято-Преображенський собор. Ракета відхилилася від курсу та поцілила у дзвіницю храму. Крім значних пошкоджень собору постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, покровительку Одеси.

Руйнування собору в Одесі 23 липня
Ракета влучила в  Свято-Преображенський собор в Одесі.  Фото: Новини.LIVE
Зруйнована стеля собору в Одесі 23 линя
Значні руйнування в соборі в Одесі через ворожу атаку.  Фото: Новини.LIVE

Цей удар став черговим свідченням жорстокості війни та безжалісного руйнування культурної спадщини України. Відновлення Преображенського кафедрального собору, як і інших постраждалих об'єктів, вимагатиме значних зусиль та ресурсів. Незважаючи на руйнування, мешканці Одеси продовжують об’єднуватися для відновлення свого міста та боротьби за мир і незалежність України.

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