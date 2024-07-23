Раковина ракетной атаки на центр Одессы: хроника событий

Оккупанты выпустили 19 ракет по Одессе — годовщина со дня попадания в центр города
Сегодня Одесса вспоминает страшную атаку на центр города, которую россияне совершили ровно год назад. Ночью 23 июля 2023 года коварная армия врага выпустила 19 ракет разных типов, попав в жилые кварталы и исторический район. В ту ночь оборвалась жизнь людей и произошли страшные разрушения, с которыми наш город до сих пор пытается справиться.
Журналисты Новини.LIVE напомнили хронику событий к годовщине трагедии.
Трое суток подряд атаковали Одессу
17 июля 2023 года истекал срок зернового соглашения, по которому осуществлялся экспорт зерна из трех украинских портов Черного моря, в том числе из порта Одессы. МИД РФ объявил о том, что действие документа прекращается с 18 июля. После этого Одесса испытала целую серию ракетных атак в течение нескольких дней подряд — 18, 19 и 20 июля оккупанты коварно атаковали город дронами и ракетами. Тогда были разрушены терминалы одесского порта, многоквартирные дома и здания литературного и археологического музеев. Но самое страшное было впереди.
23 июля 2023 года, около двух часов ночи, российские военные совершили массированную ракетную атаку на Одессу. Оккупанты нацелили на город 19 ракет не менее пяти различных видов: "Калибры", "Ониксы", "Х-22", "Искандер-К" и баллистические "Искандер-М". Силам ПВО в ту ночь сбить удалось не все цели — были поражены четыре ракеты "Калибр" и пять "Искандер-К".
Последствия обстрела
В результате обстрела погиб 49-летний мужчина, и по меньшей мере 19 местных жителей получили множественные ранения, среди которых четверо детей. Разрушения получили шесть домов, тысячи одесситов остались без своего жилья.
В ту ночь россияне попали в самый большой православный храм Одессы — Свято-Преображенский собор. Ракета отклонилась от курса и попала в колокольню храма. Кроме значительных повреждений собора пострадали православные святыни: из-под завалов извлекли Касперовскую икону Божией Матери, покровительницу Одессы.
Этот удар стал очередным свидетельством жестокости войны и безжалостного разрушения культурного наследия Украины. Восстановление Преображенского кафедрального собора, как и других пострадавших объектов, потребует значительных усилий и ресурсов. Несмотря на разрушения, жители Одессы продолжают объединяться для восстановления города и борьбы за мир и независимость Украины.
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