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Оккупанты выпустили 19 ракет по Одессе — годовщина со дня попадания в центр города

23 июля 2024 12:19
Верзилова Єлизавета - редактор
Раковина ракетной атаки на центр Одессы: хроника событий
Разрушенное здание Спасо-Преображения собора в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня Одесса вспоминает страшную атаку на центр города, которую россияне совершили ровно год назад. Ночью 23 июля 2023 года коварная армия врага выпустила 19 ракет разных типов, попав в жилые кварталы и исторический район. В ту ночь оборвалась жизнь людей и произошли страшные разрушения, с которыми наш город до сих пор пытается справиться.

Журналисты Новини.LIVE напомнили хронику событий к годовщине трагедии.

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17 июля 2023 года истекал срок зернового соглашения, по которому осуществлялся экспорт зерна из трех украинских портов Черного моря, в том числе из порта Одессы. МИД РФ объявил о том, что действие документа прекращается с 18 июля. После этого Одесса испытала целую серию ракетных атак в течение нескольких дней подряд — 18, 19 и 20 июля оккупанты коварно атаковали город дронами и ракетами. Тогда были разрушены терминалы одесского порта, многоквартирные дома и здания литературного и археологического музеев. Но самое страшное было впереди.

Обломки в Одессе от ракетного попадания
Обломки на улице в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE
Иконы, уничтоженные Россией в Одессе
Россия уничтожила святыню в Одессе Фото: Новини.LIVE

23 июля 2023 года, около двух часов ночи, российские военные совершили массированную ракетную атаку на Одессу. Оккупанты нацелили на город 19 ракет не менее пяти различных видов: "Калибры", "Ониксы", "Х-22", "Искандер-К" и баллистические "Искандер-М". Силам ПВО в ту ночь сбить удалось не все цели — были поражены четыре ракеты "Калибр" и пять "Искандер-К".

Люди остались без домов в Одессе из-за обстрелов
Люди на улице возле разрушенного дома. Фото: Новини.LIVE
Разрушенное здание, Одесса.
Разрушен жилой дом в Одессе в результате обстрелов. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела

В результате обстрела погиб 49-летний мужчина, и по меньшей мере 19 местных жителей получили множественные ранения, среди которых четверо детей. Разрушения получили шесть домов, тысячи одесситов остались без своего жилья.

Люди остались без квартир в Одессе из-за атаки
Люди возле разрушенного дома в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Разрушены дома в Одессе в результате обстрела 23 июля
Обломки в доме одесситов. Фото: Новини.LIVE

В ту ночь россияне попали в самый большой православный храм Одессы — Свято-Преображенский собор. Ракета отклонилась от курса и попала в колокольню храма. Кроме значительных повреждений собора пострадали православные святыни: из-под завалов извлекли Касперовскую икону Божией Матери, покровительницу Одессы.

Разрушение собора в Одессе 23 июля
Ракета попала в Свято-Преображенский собор в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Разрушенный потолок собора в Одессе 23 линя
Значительные разрушения в соборе в Одессе из-за вражеской атаки. Фото: Новини.LIVE

Этот удар стал очередным свидетельством жестокости войны и безжалостного разрушения культурного наследия Украины. Восстановление Преображенского кафедрального собора, как и других пострадавших объектов, потребует значительных усилий и ресурсов. Несмотря на разрушения, жители Одессы продолжают объединяться для восстановления города и борьбы за мир и независимость Украины.

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