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Окупанти вивели третій ракетоносій у Чорне море: скільки загрожує "Калібрів"

23 вересня 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Окупанти вивели третій ракетоносій у Чорне море
Запуск ракет з моря. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під вечір окупанти вивели на бойове чергування у Чорне море третій ракетоносій. Наразі можливий загальний залп "Калібрів" становить 24 ракети. 

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗС України.

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"В Чорне море на бойове чергування ворогом виведені три носії "Калібрів". Рівень ракетної небезпеки занадто високий, тож не слід нехтувати сигналами повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні військових. 

Окупанти бояться перебувати в Криму

На думку військово-морських сил України, перебування ракетоносіїв у Чорному морі також може свідчити й про страх росіян за свої кораблі, які можуть потрапити під удар у пунктах дислокації. Тож командування ЧФ РФ прийняло рішення розосередити флот у морі.

Атака на Зміїний

Також військові повідомляють, що сьогодні вдень росіяни вкотре вдарили по українському острову.  Обстріли здійснювали авіабомбами з літаків Су-35. 

Нагадаємо, що в ніч проти четверга 21 вересня СБУ разом з ВМС завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому Саки в окупованому Криму.

За попередніми даними, удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів.

Також 20 вересня Збройні сили України завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ, який розташовано поблизу окупованого Севастополя в Криму. Цю інформацію підтвердили у СтратКомі ЗСУ. 

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