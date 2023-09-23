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У Чорному морі збільшилася кількість ракетоносіїв: скільки усього "Калібрів"

23 вересня 2023 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Чорному морі збільшилася кількість ракетоносіїв
Фрегат "Адмірал Макаров". Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ворог залишається присутнім у Чорному морі, попри загрозу атак надводних дронів. Наразі окупанти вивели на бойове чергування додаткові ракетоносії, тож рівень ракетної небезпеки досить високий.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. 

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"В Чорне море на бойове чергування ворогом  виведені надводні ракетоносії — один з малих ракетних кораблів проєкту "Буян-М" і фрегат "Адмірал Макаров"", — йдеться у повідомленні військових. 

Скільки "Калібрів" загрожує

Загальна кількість ракет на обох бортах складає 16 залпів. Тож слід прислухатися до сигналів повітряної тривоги. 

Ситуація на фронті

Зазначимо, З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 23 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ. 

Також ми писали, що у мережі показали момент "прильоту" по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі. 

Додамо, стало відомо, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю. 

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