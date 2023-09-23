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В Черном море увеличилось количество ракетоносителей: сколько всего "Калибров"

23 сентября 2023 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Черном море увеличилось количество ракетоносителей
Фрегат "Адмирал Макаров". Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Враг остается присутствующим в Черном море, несмотря на угрозу атак надводных дронов. Сейчас оккупанты вывели на боевое дежурство дополнительные ракетоносители, поэтому уровень ракетной опасности достаточно высок.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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"В Черное море на боевое дежурство врагом выведены надводные ракетоносители — один из малых ракетных кораблей проекта "Буян-М" и фрегат "Адмирал Макаров"", — говорится в сообщении военных.

Сколько "Калибров" грозит

Общее количество ракет на обоих бортах составляет 16 залпов. Следовательно, следует прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

Ситуация на фронте

Отметим, появились актуальные карты боевых действий на утро 23 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Напомним, в пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму в очередной раз раздавались взрывы. На фоне этого командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в очередной раз поблагодарил летчиков ПС ВСУ.

Также мы писали, что в сети показали момент прилета по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Добавим, стало известно, что при атаке на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.

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