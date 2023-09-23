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Оккупанты вывели третий ракетоноситель в Черное море: сколько угрожает "Калибров"

23 сентября 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Оккупанты вывели третий ракетоноситель в Черное море
Запуск ракет с моря. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Под вечер оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море третий ракетоноситель. В настоящее время возможный общий залп "Калибров" составляет 24 ракеты.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских Сил ВС Украины.

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"В Черное море на боевое дежурство врагом выведены три носителя "Калибров". Уровень ракетной опасности слишком высок, поэтому не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги", — говорится в сообщении военных.

Оккупанты боятся находиться в Крыму

По мнению военно-морских сил Украины, пребывание ракетоносителей в Черном море также может свидетельствовать о страхе россиян за свои корабли, которые могут попасть под удар в пунктах дислокации. Так что командование ЧФ РФ приняло решение рассредоточить флот в море.

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Также военные сообщают, что сегодня днем россияне в очередной раз ударили по украинскому острову. Обстрелы совершали авиабомбами из самолетов Су-35.

Напомним, что в ночь на четверг 21 сентября СБУ вместе с ВМС нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму.

По предварительным данным, удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов.

Также 20 сентября Вооруженные Силы Украины нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ, расположенному вблизи оккупированного Севастополя в Крыму. Эту информацию подтвердили в Страткоме ВСУ.

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