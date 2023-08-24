Окупанти здійснили ротацію ракетоносіїв у Чорному морі

Військові кораблі. Фото: google

Ворог завів всі ракетоносії в пункти базування. Втім, розслаблятись зарано, адже бойові пуски ворог може здійснювати не виходячи на бойове чергування. Крім того, для удару окупанти використовують ракети повітряного та наземного базування.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблі;

в Азовському морі — 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет;

в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазначимо, Україні необхідно посилити протиповітряну оборону, зокрема у Чорноморському регіоні та Одесі. В цьому питанні у Києві розраховують на Грецію.

Зазначимо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 24 серпня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 24 серпня.