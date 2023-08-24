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"Сакральна дата": скільки кораблів вивели окупанти в Чорне море

24 серпня 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Сакральна дата": скільки кораблів вивели окупанти в Чорне море
Запуск ракети з корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі окупанти тримають заряджений ракетоносій. В Одесі посилили охорону порядку, й людей закликають у разі повітряної тривоги не гаяти час і йти до укриття.  

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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"Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 11 одиниць — 9 в Чорному та 2 в Азовському морях. На бойовому чергуванні у морі 1 надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами"", — йдеться в повідомленні. 

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання. Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". 

Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою. 

Зазначимо, українські морські дрони скували дії російського Чорноморського флоту у Чорному морі. Однак говорити про те, що він перебуває під нашим постійним вогневим контролем, зарано.

Нагадаємо, за словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, в Чорному морі розгорнуто корабельне угруповання ворога. Втім, окупанти намагаються тримати свої кораблі на безпечній відстані від Одеси. 

Крім того, в Чорному морі поблизу острова Зміїний ЗСУ вдалось підбити ворожий літак. Вдалий постріл здійснили з українського бойового катера.

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