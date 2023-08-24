"Сакральная дата": сколько кораблей вывели оккупанты в Черное море

Запуск ракеты с корабля. Фото: google

В Черном море оккупанты держат заряженный ракетоноситель. В Одессе ужесточили охрану порядка и людей призывают в случае воздушной тревоги не терять время и идти к укрытию.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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"Корабельная группировка врага развернута в количестве 11 единиц — 9 в Черном и 2 в Азовском морях. На боевом дежурстве в море 1 надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами"", — говорится в сообщении.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки. Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров".

Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Отметим, что украинские морские дроны сковали действия российского Черноморского флота в Черном море. Однако говорить о том, что он находится под нашим постоянным огневым контролем, рано.

Напомним, по словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, в Черном море развернута корабельная группировка врага. Впрочем, оккупанты пытаются держать свои корабли на безопасном расстоянии от Одессы.

Кроме того, в Черном море вблизи острова Змеиный ВСУ удалось подбить вражеский самолет. Удачный выстрел произвели из украинского боевого катера.