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Оккупанты провели ротацию ракетоносителей в Черном море

24 августа 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Оккупанты провели ротацию ракетоносителей в Черном море
Военные корабли. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Враг завел все ракетоносители в пункты базирования. Впрочем, расслабляться рано, ведь боевые пуски враг может производить не выходя на боевое дежурство. Кроме того, для удара оккупанты используют ракеты воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля;
  • в Азовском море — 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Отметим, Украине необходимо усилить противовоздушную оборону, в частности, в Черноморском регионе и Одессе. В этом вопросе в Киеве рассчитывают на Грецию.

Отметим, появились актуальные карты боевых действий на утро 24 августа от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 24 августа.

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