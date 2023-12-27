Окупований Крим став ахіллесовою пʼятою Путіна — BILD
У 2023 році окупаційні російські війська у Криму втратили основну боєздатність флоту. Наразі "основна фортеця" стала для Путіна вразливою ділянкою, яка може розсипатися найближчим часом.
Про це пише німецьке видання BILD.
За словами аналітика Юліана Репке, географічне розташування півострова дозволяє розвідувальним літакам НАТО над Чорним морем фіксувати пересування російських військ, а також перехоплювати радіоповідомлення. Усі ці дані одразу передаються ЗСУ.
У зоні ураження далекобійних ракет
Крім того, успіхи ЗСУ дозволили підійти військовим на достатню відстань для вогневого ураження з суходолу. Відтак, до Криму наразі може долетіти франко-британська ракета Storm Shadow або американська Patriot.
Нагадаємо, що в окупованому Криму знову було неспокійно. У ніч проти 26 грудня там зайнялася потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.
Також ми писали, що командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що в Криму вночі був знищений великий десантний корабель росіян "Новочеркаськ".
Крім того, перша спроба атакувати ВДК "Новочеркаськ" була 24 березня 2022 року в порту окупованого Бердянська. Але сьогодні корабель окупантів вдалося добити.
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