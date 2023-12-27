Окупований Крим став ахіллесовою пʼятою Путіна — BILD

Вибухи у Криму. Фото: росЗМІ

У 2023 році окупаційні російські війська у Криму втратили основну боєздатність флоту. Наразі "основна фортеця" стала для Путіна вразливою ділянкою, яка може розсипатися найближчим часом.

Про це пише німецьке видання BILD.

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За словами аналітика Юліана Репке, географічне розташування півострова дозволяє розвідувальним літакам НАТО над Чорним морем фіксувати пересування російських військ, а також перехоплювати радіоповідомлення. Усі ці дані одразу передаються ЗСУ.

У зоні ураження далекобійних ракет

Крім того, успіхи ЗСУ дозволили підійти військовим на достатню відстань для вогневого ураження з суходолу. Відтак, до Криму наразі може долетіти франко-британська ракета Storm Shadow або американська Patriot.

Нагадаємо, що в окупованому Криму знову було неспокійно. У ніч проти 26 грудня там зайнялася потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.

Також ми писали, що командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що в Криму вночі був знищений великий десантний корабель росіян "Новочеркаськ".

Крім того, перша спроба атакувати ВДК "Новочеркаськ" була 24 березня 2022 року в порту окупованого Бердянська. Але сьогодні корабель окупантів вдалося добити.