Оккупированный Крым стал ахиллесовой пятой Путина — BILD

Взрывы в Крыму. Фото: росСМИ

В 2023 году оккупационные российские войска в Крыму утратили основную боеспособность флота. В настоящее время "основная крепость" стала для Путина уязвимым участком, который может рассыпаться в ближайшее время.

Об этом пишет немецкое издание BILD.

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По словам аналитика Юлиана Репке, географическое расположение полуострова позволяет разведывательным самолетам НАТО над Черным морем фиксировать передвижение российских войск, а также перехватывать радиосообщения. Все эти данные сразу передаются ВСУ.

В зоне поражения дальнобойных ракет

Кроме того, успехи ВСУ позволили подойти военным на достаточное расстояние для огневого поражения с суши. Следовательно, в Крым пока может долететь франко-британская ракета Storm Shadow или американская Patriot.

Напомним, что в оккупированном Крыму снова было неспокойно. В ночь на 26 декабря там загорелся мощный пожар. Местные сообщили о серии взрывов.

Также мы писали, что командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что в Крыму ночью был уничтожен большой десантный корабль россиян "Новочеркасск".

Кроме того, первая попытка атаковать ВДК "Новочеркасск" была 24 марта 2022 года в порту оккупированного Бердянска. Но сегодня корабль оккупантов удалось добить.