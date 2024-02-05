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ОМКФ-2024 — розпочався прийом заявок на участь у конкурсі

5 лютого 2024 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
ОМКФ-2024 — розпочався прийом заявок на участь у конкурсі
Червона доріжка Одеського кінофестивалю. Фото: ОМКФ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеській міжнародний кінофестиваль оголосив про початок прийому заявок у конкурсі, який цьогоріч відбудеться у Києві. Відомо, що показ фільмів стартує вже у липні. 

Про це повідомили на офіційному сайті ОМКФ.

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За інформацією організаторів, вони вже розпочали прийом фільмів на участь у конкурсних програмах на ОМКФ, який проходитиме з 12 до 20 липня 2024 року. Останній термін реєстрації — 15:00 1 травня 2024 року. 

Яку передбачено нагороду

  • Режисер/режисерка або продюсер/продюсерка фільму-учасника, який є переможцем у номінації "Найкращий український повнометражний ігровий фільм", отримує статуетку "Дюк" та винагороду у розмірі 75 тис. грн;
  • режисер/режисерка або продюсер/продюсерка фільму-учасника, який є переможцем у номінації "Найкращий український повнометражний документальний фільм", отримує статуетку "Дюк" та винагороду у розмірі 75 тис. грн;
  • додатково на свій розсуд Національне журі може відзначити фільми-учасники Національної конкурсної програми або членів їх творчих груп не більше ніж 2 (двома) Спеціальними дипломами Національного журі.

Міжнародна програма

До участі у Міжнародній європейській конкурсній програмі допускатимуть ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні європейські фільми всіх жанрів, створені у 2023 або 2024 роках.

Переможця Міжнародного європейського конкурсу визначать у номінації "Найкращий європейський повнометражний фільм".

Нагадаємо, цьогоріч урочисті заходи ХІV Одеського міжнародного кінофестивалю відбувалися з 19 до 26 серпня у Чернівцях. Основою показів стали національний та міжнародний конкурси, до яких разом з ігровими картинами увійшло чимало документальних робіт, що ніби відшкодовує відсутність третьої, традиційної для ОМКФ, конкурсної програми європейського документального кіно.

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