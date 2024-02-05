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ОМКФ-2024 — начался прием заявок на участие в конкурсе

5 февраля 2024 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
ОМКФ-2024 — начался прием заявок на участие в конкурсе
Красная дорожка Одесского кинофестиваля. Фото: ОМКФ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесский международный кинофестиваль объявил о начале приема заявок в конкурсе, который состоится в этом году в Киеве. Известно, что показ фильмов стартует уже в июле.

Об этом сообщили на официальном сайте ОМКФ.

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По информации организаторов, они уже приступили к приему фильмов на участие в конкурсных программах на ОМКФ, который будет проходить с 12 по 20 июля 2024 года. Последний срок регистрации — 15:00 1 мая 2024 года.

Какая предусмотрена награда

  • Режиссер или продюсер фильма-участника, который является победителем в номинации "Лучший украинский полнометражный игровой фильм", получает статуэтку "Дюк" и вознаграждение в размере 75 тыс. грн;
  • режиссер или продюсер фильма-участника, который является победителем в номинации "Лучший украинский полнометражный документальный фильм", получает статуэтку "Дюк" и вознаграждение в размере 75 тыс. грн;
  • дополнительно по своему усмотрению Национальное жюри может отметить фильмы-участники Национальной конкурсной программы или членов их творческих групп не более 2 (двух) Специальными дипломами Национального жюри.

Международная программа

К участию в Международной европейской конкурсной программе будут допускаться игровые, неигровые, анимационные и экспериментальные полнометражные европейские фильмы всех жанров, созданные в 2023 или 2024 году.

Победителя Международного европейского конкурса определят в номинации "Лучший европейский полнометражный фильм".

Напомним, в этом году торжественные мероприятия XIV Одесского международного кинофестиваля проходили с 19 по 26 августа в Черновцах. Основой показов стали национальный и международный конкурс, в который вместе с игровыми картинами вошло немало документальных работ, что возмещает отсутствие третьей, традиционной для ОМКФ, конкурсной программы европейского документального кино.

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