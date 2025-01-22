Одеський міжнародний кінофестиваль оголошує дати проведення

Червона доріжка кінофестивалю в Одесі. Фото: Укрінформ

16-й Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив дати. Цьогоріч подія знову відбудеться в Києві з 24 вересня по 4 жовтня.

Про це повідомили організатори фестивалю в Facebook.

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Програма фестивалю

Програма включатиме дві основні конкурсні секції:

Національну українську програму, яка традиційно демонструє найкращі кінороботи вітчизняного виробництва;

Міжнародну європейську програму, що представить вибіркові стрічки з усієї Європи.

Окрім конкурсів, плануються спеціальні позаконкурсні покази, які акцентуватимуть на унікальних темах і жанрах.

Також у межах секції Film Industry Office відбудуться пітчинги для молодих митців та професіоналів індустрії. Це стане платформою для презентації нових кінопроєктів і залучення фінансування.

Як подати заявку

Прийом заявок на участь у конкурсах стартує 22 січня та триватиме до 1 червня 2025 року. Щоб подати заявку, потрібно заповнити онлайн-форму на офіційному сайті ОМКФ і завантажити необхідні матеріали до дедлайну.

Нагадаємо, ми писали, що чинний президент США Дональд Трамп допоміг зняти фільм про Одесу.

Також ми повідомляли, що в Україні знімуть фільм "Чому я убив Бандеру".