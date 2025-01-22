Одесский международный кинофестиваль объявляет даты проведения

ОМКФ-2025 — организаторы назвали место проведения
16-й Одесский международный кинофестиваль объявил даты. В этом году событие снова состоится в Киеве с 24 сентября по 4 октября.
Об этом сообщили организаторы фестиваля в Facebook.
Программа фестиваля
Программа будет включать две основные конкурсные секции:
- Национальную украинскую программу, которая традиционно демонстрирует лучшие киноработы отечественного производства;
- Международную европейскую программу, которая представит выборочные ленты со всей Европы.
Кроме конкурсов, планируются специальные внеконкурсные показы, которые будут акцентировать на уникальных темах и жанрах.
Также в рамках секции Film Industry Office состоятся питчинги для молодых художников и профессионалов индустрии. Это станет платформой для презентации новых кинопроектов и привлечения финансирования.
Как подать заявку
Прием заявок на участие в конкурсах стартует 22 января и продлится до 1 июня 2025 года. Чтобы подать заявку, нужно заполнить онлайн-форму на официальном сайте ОМКФ и загрузить необходимые материалы до дедлайна.
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