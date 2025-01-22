Одесский международный кинофестиваль объявляет даты проведения

Красная дорожка кинофестиваля в Одессе. Фото: Укринформ

16-й Одесский международный кинофестиваль объявил даты. В этом году событие снова состоится в Киеве с 24 сентября по 4 октября.

Об этом сообщили организаторы фестиваля в Facebook.

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Программа фестиваля

Программа будет включать две основные конкурсные секции:

Национальную украинскую программу, которая традиционно демонстрирует лучшие киноработы отечественного производства;

Международную европейскую программу, которая представит выборочные ленты со всей Европы.

Кроме конкурсов, планируются специальные внеконкурсные показы, которые будут акцентировать на уникальных темах и жанрах.

Также в рамках секции Film Industry Office состоятся питчинги для молодых художников и профессионалов индустрии. Это станет платформой для презентации новых кинопроектов и привлечения финансирования.

Как подать заявку

Прием заявок на участие в конкурсах стартует 22 января и продлится до 1 июня 2025 года. Чтобы подать заявку, нужно заполнить онлайн-форму на официальном сайте ОМКФ и загрузить необходимые материалы до дедлайна.

Напомним, мы писали, что действующий президент США Дональд Трамп помог снять фильм об Одессе.

Также мы сообщали, что в Украине снимут фильм "Почему я убил Бандеру".