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Оновлення документів призовника — як одеситам стати на облік у ЦНАП

21 травня 2024 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги в одеському ЦНАПі: призовники оновлюють документи
Чоловік реєструється для оновлення даних. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобовʼязані повинні оновити свої облікові дані. Одеські ЦНАПи з суботи почали працювати у посиленому режимі, аби надати послуги кожному. Так, станом на сьогодні один з адмінцентрів прийняв уже понад 400 осіб і ця кількість щогодини збільшується. 

Журналісти Новини.LIVE завітали до одного з ЦНАПів та дізналися, як проходить оновлення даних. 
 

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Оновлення даних — як відбувається

Для оновлення даних у центрі надання адміністративних послуг необхідно лише прийти у будь-який день з документами, що посвідчують особу. Попереднього запису або реєстрації в електронній черзі не потрібно. А сама процедура триває близько 10 хвилин. 

"Ми почали посилений прийом з 18 травня та за цей час дані оновили 410 військовозобовʼязаних людей. Найбільше охочих було саме в суботу та у понеділок, сьогодні черга дещо менша, але на сьогодні ми бачимо людей менше, тому що вже працює мобільний застосунок Резерв+. Всі, хто не мають можливості прийти до ЦНАПу особисто, можуть завантажити цей застосунок та оновити дані про себе", — розповіла директорка департаменту з надання адміністративних послуг Одеської міської ради Анастасія Потапенко.

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Директорка департаменту з надання адміністративних послуг Одеської міської ради Анастасія Потапенко. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що оновлювати дані про себе приходять й жінки. Однак їхня кількість близько 5% — найбільше військовозобов'язаних саме чоловічої статі від 25 до 60 років. Після успішного оновлення вони отримують документи із зазначенням статусу. 

"Людина отримує витяг, де вказані всі дані: прізвище, ім'я по батькові, звання, наявність відстрочки та відомості про те, де вона перебуває на обліку. Усі ці дані зберігаються в єдиному реєстрі", — додає держслужбовиця.  

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Черга на оновлення даних у ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Які документи необхідно мати

  • Паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • телефон, на який прийде смс-код.

Чоловіки оновлюють дані

Наразі черги у ЦНАПі невеликі, більшість людей або вже оновили, або прийшли за деякими уточненнями. Серед таких одеситів опинився й Денис, який ще у суботу завантажив застосунок Резерв+, але до адмінцентру прийшов дізнатися, чи необхідні ще якісь уточнення, адже він має інвалідність. 

"Закон вийшов, і мені товариш каже: треба зайти завантажити цю програму. У мене написано, що я оновлений — все нормально. Але може ще щось треба. І як порядна людина я прийшов дізнатися", — зазначає Денис. 

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Одесит Денис. Фото: Новини.LIVE

Окремо чоловік наголошує, що спочатку хотів звернутися за уточненням до ТЦК, але там дуже великі черги на декілька днів вперед. А 60 днів, протягом яких треба оновити відомості, чекати не захотів. 

"Взагалі я інвалід з 2019 року і постійно проходжу перекомісію. Наступна ВЛК у мене саме за два місяці, ось перед нею і прийшов усе дізнатися та зібрати документи, які ще треба", — підсумував одесит. 

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Чоловік перевіряє свої дані у реєстрі. Фото: Новини.LIVE

 Загалом оновити свої дані мають усі військовозобовʼязані українці протягом двох місяців. В іншому випадку їм загрожує штраф та обмеження у деяких правах громадянина. Крім того, у новому мобілізаційному законі змінили критерії щодо вручення повісток. Деталі — у матеріалі

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