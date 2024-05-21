Очереди в одесском ЦНАПе: призывники обновляют документы

Человек регистрируется для обновления данных. Фото: Новини.LIVE

С 18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны обновить свои учетные данные. Одесские ЦПАУ с субботы начали работать в усиленном режиме, чтобы предоставить услуги каждому. Так, по состоянию на сегодняшний день один из админцентров принял уже более 400 человек и это количество ежечасно увеличивается.

Журналисты Новини.LIVE посетили один из ЦПАУ и узнали, как проходит обновление данных.



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Обновление данных — как происходит

Для обновления данных в центре предоставления административных услуг необходимо только прийти в любой день с документами, удостоверяющими личность. Не требуется предварительной записи или регистрации в электронной очереди. А сама процедура длится около 10 минут.

"Мы начали усиленный прием с 18 мая и за это время данные обновили 410 военнообязанных людей. Больше всего желающих было именно в субботу и в понедельник, сегодня очередь несколько меньше, но на сегодняшний день мы видим людей меньше, потому что уже работает мобильное приложение Резерв+. Все, кто не имеют возможности прийти в ЦПАУ лично, могут загрузить это приложение и обновить данные о себе", — рассказала директор департамента по предоставлению административных услуг Одесского городского совета Анастасия Потапенко.

Директор департамента предоставления административных услуг Одесского городского совета Анастасия Потапенко. Фото: Новини.LIVE

Следует отметить, что обновлять данные о себе приходят и женщины. Однако их количество около 5%, больше всего военнообязанных именно мужского пола от 25 до 60 лет. После успешного обновления они получают документы с указанием статуса.

"Человек получает выписку, где указаны все данные: фамилия, отчество, звание, наличие отсрочки и сведения о том, где он состоит на учете. Все эти данные хранятся в едином реестре", — добавляет госслужащая.

Очередь на обновление данных в ЦПАУ. Фото: Новини.LIVE

Какие документы необходимо иметь

Паспорт;

идентификационный код;

телефон, на который придет смс-код.

Мужчины обновляют данные

Пока очереди в ЦПАУ небольшие, большинство людей либо уже обновили, либо пришли за некоторыми уточнениями. Среди таких одесситов оказался и Денис, который еще в субботу загрузил приложение Резерв+, но в админцентр пришел узнать, необходимы ли еще какие-либо уточнения, ведь у него инвалидность.

"Закон вышел, и мне товарищ говорит: надо зайти скачать эту программу. У меня написано, что я обновлен — все нормально. Но может еще что-то надо. И как порядочный человек я пришел узнать", — отмечает Денис.

Одессит Денис. Фото: Новини.LIVE

Отдельно мужчина отмечает, что сначала хотел обратиться за уточнением в ТЦК, но там очень большие очереди на несколько дней вперед. А 60 дней, в течение которых нужно обновить сведения, ждать не захотел.

"Вообще я инвалид с 2019 года и постоянно прохожу перекомиссию. Следующая ВВК у меня как раз за два месяца, вот перед ней и пришел все узнать и собрать документы, которые еще нужно", — подытожил одессит.

Мужчина проверяет свои данные в реестре. Фото: Новини.LIVE

Обновить свои данные должны все военнообязанные украинцы в течение двух месяцев. В противном случае им грозит штраф и ограничение по некоторым правам гражданина. Кроме того, в новом мобилизационном законе изменили критерии по вручению повесток. Детали — в материале.