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Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

28 листопада 2024 18:33
Рвачова Анастасія - редактор
Опалювальний сезон: наскільки готовий Миколаїв до зими
Люди на вулицях Миколаєва. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

Опалювальний сезон у Миколаєві стартував за планом, але без труднощів не обійшлося. Частина тепломереж потребує серйозного ремонту, а постійна загроза російських обстрілів ускладнює забезпечення тепла. Але наскільки готове місто до таких умов та чи будуть усі мешканці з теплом взимку? 

Журналісти Новини.LIVE дізналися про резервні плани на опалювальний сезон для Миколаєва в міського голови Олександра Сєнкевича. 

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Опалювальний сезон у Миколаєві

Минулого року опалювальний сезон у Миколаєві пройшов досить складно через сильні пошкодження інфраструктури від ворожих обстрілів. Проте на цю зиму до міста повернулося майже пів мільйона людей, тож постало питання відновити у пришвидшеному темпі мережі. Найбільше проблем було саме через технічну воду, яка псувала труби опалення, і вони фактично "лопалися" при морозі. 

"Ми зараз запускаємо нові мережі через одну, а решту продовжуємо зміцнювати, щоб з кожним новим роком ми не знаходили нові й нові проблеми. Так, вони зараз зустрічаються в поодиноких будинках, але це пов'язано з тим, що деякі люди виїхали на останніх поверхах і в цих системах є повітря, яке необхідно випускати", — розповідає Олександр Сєнкевич. 

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Крім того, міський голова додає, що після нещодавніх обстрілів міста оновлена система вже показала себе. Так, її вдалося перевантажити, щоб запустити опалення в усі райони міста, оминаючи пошкоджені ділянки. 

Енергетична незалежність Миколаєва

Умови війни залишаються складними, і гарантувати стабільність енергосистеми в Миколаєві стовідсотково неможливо. Однак, за словами мера, у місті активно працюють над посиленням енергетичної незалежності та підготовкою до можливих викликів.

"Сьогодні не можна сказати, що хтось до чогось готовий. Знаючи кількість ракет, які накопичує Росія, ми не можемо бути впевнені на 100%, але робимо все можливе, щоб бути максимально підготовленими", — зазначає пан Сєнкевич.

Слід сказати, що один з головних акцентів в опалюваний сезон припадає на забезпечення соціальної інфраструктури резервними джерелами енергії. Саме за цим Миколаїв звернувся до міжнародних партнерів, тож сьогодні місто забезпечене необхідною кількістю генераторів та іншими видами забезпечення потужності. 

"Завдяки нашим партнерам, особливо уряду Данії, ми ще з першого року війни почали оснащувати об'єкти генераторами. Сьогодні всі критичні установи готові працювати навіть під час тривалих блекаутів", — наголошує мер.

Труби опалення у місті. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Труби опалення у місті. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

У самому місті також активно використовуються власні альтернативні джерела енергії. Зокрема, це сонячні панелі, щоб зменшити залежність від централізованого постачання.

"Зараз ми продовжуємо модернізувати системи опалення, робити їх більш розгалуженими та енергонезалежними. В минулі роки ми придбали мобільні установки опалення, які можемо використовувати у випадку руйнування. Були такі випадки, коли руйнується стаціонарна котельня. І під час її відновлення можна використовувати тепло від мобільних", — підкреслює Олександр Сєнкевич. 

Ремонт тепломереж

Через масштабні заміни тепломережі розкопки на вулицях Миколаєва стали звичними цього року, але це необхідний крок, аби в морози містяни не залишились без тепла. Ремонтні роботи проводили влітку і продовжують навіть зараз, у розпал опалювального сезону.

"Ми розуміємо, що це створює незручності, але такі виклики часу. Зробимо все, щоб труби більше не протікали, а дороги після завершення робіт повернулися в належний стан", — зазначає мер.

Мер Миколаєва про ремонт тепломереж. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Мер Миколаєва про ремонт тепломереж. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Таким чином, попри труднощі, причин турбуватися за зиму немає. Хоча частину обладнання передали на фронт, критичних проблем очікувати не варто.

"У нас є запаси довоєнного часу, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб працювати так, як це було раніше. Війна вносить свої корективи, але можливі затримки будуть мінімальними", — підсумовує Сєнкевич. 

Загалом Миколаїв зустрічає зиму готовим та з надією на спокій. Попри виклики, мешканці впевнені — тепло у їхніх домівках буде. Місто робить усе можливе, щоб холод не став проблемою, навіть за складних умов. 

Нагадаємо, в уряді розповіли про чинні програми підтримки українців у рамках підготовки до зими. Громадянам доступні житлові субсидії та пільги, а також допомога на купівлю палива до 21 тис. гривень.

Ми також писали, що уряд розгортає масштабну програму зимової підтримки для громадян України. В рамках цієї програми українцям нададуть субсидії, знижки на оренду житла та виплати на закупівлю твердого палива.​ 

опалювальний сезон ремонт Миколаїв Миколаївська область Олександр Сєнкевич критична інфраструктура інфраструктура

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