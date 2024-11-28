Отопительный сезон: насколько готов Николаев к зиме

Люди на улицах Николаева. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Отопительный сезон в Николаеве стартовал по плану, но без проблем не обошлось. Часть теплосетей нуждается в серьезном ремонте, а постоянная угроза российских обстрелов затрудняет обеспечение тепла. Но насколько готов город к таким условиям и будут ли все жители с теплом зимой?

Журналисты Новини.LIVE узнали о резервных планах на отопительный сезон для Николаева у городского головы Александра Сенкевича.

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Отопительный сезон в Николаеве

В прошлом году отопительный сезон в Николаеве прошел достаточно сложно из-за сильных повреждений инфраструктуры от вражеских обстрелов. Однако на эту зиму в город вернулось около полумиллиона человек, поэтому встал вопрос восстановления сетей в ускоренном темпе. Больше всего проблем было именно из-за технической воды, которая портила трубы отопления, и они фактически "лопались" при морозе.

"Мы сейчас запускаем новые сети через одну, а остальные продолжаем укреплять, чтобы с каждым новым годом мы не находили новые и новые проблемы. Да, они сейчас встречаются в единичных домах, но это связано с тем, что некоторые люди уехали на последних этажах и в этих системах есть воздух, который необходимо выпускать", — рассказывает Александр Сенкевич.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Кроме того, городской голова добавляет, что после недавних обстрелов города обновленная система уже показала себя. Так, ее удалось перегрузить, чтобы запустить отопление во все районы города, минуя поврежденные участки.

Энергетическая независимость Николаева

Условия войны остаются сложными, и гарантировать стабильность энергосистемы в Николаеве полностью невозможно. Однако, по словам мэра, в городе активно работают над усилением энергетической независимости и подготовкой к возможным вызовам.

"Сегодня нельзя сказать, что кто-то к чему-то готов. Зная количество ракет, которые накапливает Россия, мы не можем быть уверены на 100%, но делаем все возможное, чтобы быть максимально подготовленными", — отмечает Сенкевич.

Следует сказать, что один из главных акцентов в отапливаемом сезоне приходится на обеспечение социальной инфраструктуры резервными источниками энергии. Именно за этим Николаев обратился к международным партнерам, и сегодня город снабжен необходимым количеством генераторов и другими видами обеспечения мощности.

"Благодаря нашим партнерам, особенно правительству Дании, мы еще с первого года войны начали оснащать объекты генераторами. Сегодня все критические учреждения готовы работать даже во время продолжительных блэкаутов", — отмечает мэр.

Трубы отопления в городе. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В самом городе активно используются собственные альтернативные источники энергии. В частности, это солнечные панели, чтобы уменьшить зависимость от централизованного снабжения.

"Сейчас мы продолжаем модернизировать системы отопления, делать их более разветвленными и энергонезависимыми. В прошлые годы мы приобрели мобильные установки отопления, которые можем использовать в случае разрушения. Были такие случаи, когда разрушается стационарная котельная. И пока ее восстановят, можно использовать тепло от мобильных котельных", — подчеркивает Александр Сенкевич.

Ремонт теплосетей

Из-за масштабных замен теплосети раскопки на улицах Николаева стали привычными в этом году, но это необходимый шаг, чтобы в морозы горожане не остались без тепла. Ремонтные работы проводили летом и продолжают даже сейчас, в разгар отопительного сезона.

"Мы понимаем, что это создает неудобства, но такие вызовы времени. Сделаем все, чтобы трубы больше не протекали, а дороги по завершении работ вернулись в надлежащее состояние", — отмечает мэр.

Мэр Николаева о ремонте теплосетей. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Таким образом, несмотря на трудности, причин беспокоиться за зиму нет. Хотя часть оборудования передали на фронт, критических проблем ждать не стоит.

"У нас есть запасы довоенного времени, и мы прилагаем все усилия, чтобы работать так, как это было раньше. Да, война накладывает свои коррективы, но возможные задержки будут минимальными", — заключает Сенкевич.

В общем, Николаев встречает зиму готовым и с надеждой на покой. Несмотря на вызовы, жители уверены — тепло в их домах будет. Город делает все возможное, чтобы холод не стал проблемой даже при сложных условиях.

Напомним, в правительстве рассказали о действующих программах поддержки украинцев в рамках подготовки к зиме. Гражданам доступны жилищные субсидии и льготы, а также пособия на покупку топлива до 21 тыс. гривен.

Мы также писали, что правительство разворачивает масштабную программу зимней поддержки граждан Украины. В рамках этой программы украинцам предоставят субсидии, скидки на аренду жилья и выплаты на закупку твердого топлива.