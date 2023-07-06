Ошукав шістьох автомобілістів: на Одещині затримали шахрая

Авто на парковці. Фото: google

Поліція Білгород-Дністровського району повідомила про виявлення випадку шахрайства, пов'язаного з неіснуючими товарами для автомобілістів. 34-річний чоловік з Татарбунар відшукав шістьох потенційних покупців із різних областей України та переконав їх передплатити за автозапчастини, яких насправді не існувало.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Шахрайська схема

Згідно з розслідуванням, зловмисник розмістив оголошення про продаж автомобільних запчастин у спільноті автомобілістів на одному з месенджерів. Він додав фотографії товарів, які просто завантажив з Інтернету. На це оголошення відгукнулись шість чоловіків у віці від 25 до 40 років з Волині, Херсонщини, Львівщини, Чернігівщини та Рівненщини.

Зловмисник запевнив покупців, що товар є в наявності і надішле його після отримання передоплати. Трьох чоловіків він переконав передати аванс на банківську картку, а іншим трьом вимагав повну суму. В результаті зловмисник отримав понад 20 тисяч гривень від своїх жертв. Після отримання грошей він припинив будь-яке спілкування з ними й витратив кошти на свої потреби.

Потерпілі, розуміючи, що їх обманули, звернулись до поліції. В ході розслідування поліцейскі встановили, що підозрюваний брав участь у шахрайській діяльності. У ролі речових доказів було вилучено його мобільний телефон.

Яке покарання чекає на "бізнесмена"

Чоловіку висунуто звинувачення у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанні довірою, тобто у шахрайстві, яке він вчинив повторно. За частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України за цей злочин передбачена штрафна санкція від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає від 51 000 до 68 000 гривень, або виправні роботи строком від одного до двох років, або обмеження волі строком до п'яти років, або позбавлення волі строком до трьох років.

Представники поліції наголошують, що в Інтернеті не можна повністю довіряти співрозмовнику, оскільки не завжди можна бути впевненим, що він справжній. Вони рекомендують утримуватись від надсилання особистих даних, фотографій або сканованих копій документів незнайомцям, а також уникати перерахування грошей та переходу за невідомими посиланнями. Поліцейські закликають здійснювати оплату за товар лише після отримання та перевірки його.

Нагадаємо, в Одесі 29-річного чоловіка викрили у шахрайській діяльності. Він шляхом обману брав мобільні телефони у перехожих та зникав з ними.