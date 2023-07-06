Обманул шестерых автомобилистов: в Одесской области задержали мошенника

Автомобиль на парковке. Фото: google

Полиция Белгород-Днестровского района сообщила об обнаружении случая мошенничества, связанного с несуществующими товарами для автомобилистов. 34-летний мужчина из Татарбунар отыскал шестерых потенциальных покупателей из разных областей Украины и убедил их подписаться на автозапчасти, которых на самом деле не существовало.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Мошенническая схема

Согласно расследованию, злоумышленник разместил объявление о продаже автомобильных запчастей в сообществе автомобилистов на одном из мессенджеров. Он добавил фотографии товаров, которые просто скачал из Интернета. На это объявление откликнулись шесть мужчин в возрасте от 25 до 40 лет из Волыни, Херсонской, Львовской, Черниговской и Ровенской областей.

Злоумышленник заверил покупателей, что товар есть в наличии и пришлет его после получения предоплаты. Трех мужчин он убедил передать аванс на банковскую карту, а с остальных трех требовал полную сумму. В результате злоумышленник получил свыше 20 тысяч гривен от своих жертв. После получения денег он прекратил любое общение с ними и потратил деньги на свои нужды.

Потерпевшие, понимая, что их обманули, обратились в полицию. В ходе расследования полицейские установили, что подозреваемый участвовал в мошеннической деятельности. В качестве вещественных доказательств был изъят его мобильный телефон.

Какое наказание ждет "бизнесмена"

Мужчине предъявлено обвинение в завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотреблении доверием, то есть в мошенничестве, которое он совершил повторно. По части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины за это преступление предусмотрена штрафная санкция от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, которая составляет от 51 000 до 68 000 гривен, или исправительные работы сроком от одного до двух лет, или ограничение свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до трех лет.

Представители полиции отмечают, что в Интернете нельзя полностью доверять собеседнику, поскольку не всегда можно быть уверенным, что он настоящий. Они рекомендуют воздерживаться от передачи личных данных, фотографий или сканированных копий документов незнакомцам, а также избегать перечисления денег и перехода по неизвестным ссылкам. Полицейские призывают производить оплату за товар только после получения и проверки его.

Напомним, в Одессе 29-летнего мужчину разоблачили в мошеннической деятельности. Он путем обмана брал мобильные телефоны у прохожих и исчезал с ними.