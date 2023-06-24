Викрав телефони у шістьох громадян: в Одесі затримали шахрая

Телефон в руках. Фото: google

В Одесі 29-річного чоловіка викрили у шахрайській діяльності. Він шляхом обману брав мобільні телефони у перехожих та зникав з ними.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Зловмисник звертався до незнайомців з проханням узяти їхні мобільні телефони для виклику таксі. Однак, як тільки гаджет опинявся в руках злочинця, він швидко втікав, чекаючи, поки власник відвернеться.

Ця кримінальна схема працювала у закладах громадського харчування, магазинах та на зупинках громадського транспорту в Пересипському районі Одеси. Шість людей стали жертвами цього обману, і загальна сума завданих збитків склала шістнадцять тисяч гривень.

Однак, завдяки оперативним заходам поліції, правопорушник був виявлений. Він вже мав чотири судимості за крадіжки. Вкрадені мобільні телефони чоловік встиг продати, але правоохоронці повернули їх законним власникам.

"За наявності достатніх доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 та 2 ст. 190 ККУ. Слідчі клопочуть щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51000 до 68000 гривень, або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 38-річний житель Одеси виявився організатором шахрайської схеми, в результаті якої він ошукав дев'ятьох місцевих мешканців. Чоловік продавав неіснуючі телефони.