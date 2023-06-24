Похитил телефоны у шести граждан: в Одессе задержали мошенника

Телефон в руках. Фото: google

В Одессе 29-летнего мужчину разоблачили в мошеннической деятельности. Он путём обмана брал мобильные телефоны у ничего не подозревающих людей и исчезал с ними.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Злоумышленник обращался к незнакомцам с просьбой взять их мобильные телефоны для вызова такси. Однако, как только гаджет оказывался в руках преступника, он быстро убегал, ожидая, пока владелец отвернется.

Эта криминальная схема работала в общепитах, магазинах и на остановках общественного транспорта в Пересыпском районе Одессы. Шесть человек стали жертвами этого обмана, и общая сумма нанесенного ущерба составила шестнадцать тысяч гривен.

Однако, благодаря оперативным мерам полиции, правонарушитель был обнаружен. У него уже были четыре судимости за кражи. Украденные мобильные телефоны мужчина успел продать, но правоохранители вернули их законным владельцам.

"При наличии достаточных доказательств, следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 190 УКУ. Следователи хлопочут об избрании меры пресечения подозреваемому. Ему грозит наказание в виде штрафа от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 5100 до 68000 гривен, или исправительных работ сроком от одного до двух лет, или ограничение свободы сроком до пяти лет, или лишение свободы сроком до трех лет", — говорится в сообщении.

Напомним, что 38-летний житель Одессы оказался организатором мошеннической схемы, в результате которой он обманул девять местных жителей. Мужчина продавал несуществующие телефоны.