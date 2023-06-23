"Продавав" мобільні телефони: в Одесі затримали шахрая

Людина тримає телефон в руках. Фото: pixabay

38-річний житель Одеси, виявився організатором шахрайської схеми, в результаті якої він ошукав дев'ятьох місцевих мешканців. Чоловік продавав неіснуючі телефони.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Зловмисник, розмістив оголошення про продаж вживаного мобільного телефону на одному з популярних онлайн-ресурсів. Він використав фотографію, яку завантажив з Інтернету. При цьому він запропонував людям передоплату у сумі 500 гривень, надсилавши реквізити своєї банківської картки для переказу грошей. Однак, після отримання грошей він припиняв будь-який контакт з потерпілими.

Постраждалі, що не отримавши обіцяного товару, звернулися до поліції. Під час попереднього слідства поліцейські встановили особу шахрая і вилучили його мобільний телефон, на якому була знайдена інформація, що підтверджує його злочинну діяльність.

Яке покарання чекає на шахрая

Маючи достатні докази, зібрані правоохоронцями, слідчі повідомили підозрюваному про його причетність до злочину згідно зі статтями 190, частина 1 і частина 2 Кримінального кодексу України. Це стосується незаконного заволодіння майном шляхом обману, тобто шахрайства, яке було скоєне повторно.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 51000 до 68000 гривень, або ув'язнення на термін від одного до двох років, або обмеження волі до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Більше про шахраїв

Нагадаємо, на Одещині судитимуть учасників злочинної організації, що видавали себе за місцеву владу. Вони шахрайським шляхом збирали гроші нібито на ЗСУ.

Крім того, кіберполіцейські Одещини успішно розкрили шахрайську схему. Зловмисники видавали себе продавцями мопедів, обманювали покупців і вимагали гроші за їхню доставку.