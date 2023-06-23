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"Продавал" мобильные телефоны: в Одессе задержали мошенника

23 июня 2023 13:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Продавал" мобильные телефоны: в Одессе задержали мошенника
Человек, держащий телефон в руках. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

38-летний житель Одессы оказался организатором мошеннической схемы, в результате которой он обманул девять местных жителей. Мужчина продавал несуществующие телефоны.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Злоумышленник разместил объявление о продаже подержанного мобильного телефона на одном из популярных онлайн-ресурсов. Он использовал фотографию, которую скачал из Интернета. При этом предложил людям предоплату в сумме 500 гривен, отправив реквизиты своей банковской карты для перевода денег. Однако после получения денег он прекращал любой контакт с потерпевшими.

Пострадавшие, не получив обещанного товара, обратились в полицию. В ходе предварительного следствия полицейские установили личность мошенника и изъяли его мобильный телефон, на котором была найдена информация, подтверждающая его преступную деятельность.

Какое наказание ждет мошенника

Имея достаточные доказательства, собранных стражами порядка, следователи сообщили подозреваемому о его причастности к преступлению согласно статьям 190, часть 1 и часть 2 Уголовного кодекса Украины. Это касается незаконного завладения имуществом путем обмана, то есть мошенничества, которое было совершено повторно.

Злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа от трех до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 51000 до 68000 гривен, или заключение на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

Больше о мошенниках

Напомним, в Одесской области будут судить участников преступной организации, выдававших себя за местные власти. Они мошенническим путем собирали деньги якобы на ВСУ.

Кроме того, киберполицейские Одесчины успешно раскрыли мошенническую схему. Злоумышленники выдавали себя продавцами мопедов, обманывали покупателей и потребовали деньги за их доставку.

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