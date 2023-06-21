Заробіток на війні: в Одесі судитимуть вісьмох шахраїв

Затримання шахраїв. Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині судитимуть учасників злочинної організації, що видавали себе за місцеву владу. Вони шахрайським шляхом збирали гроші нібито на ЗСУ.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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В ході слідства було встановлено, що учасники злочинної групи, скориставшись воєнним станом, під прикриттям допомоги армії підробляли листи від керівників обласних, районних та міських військових адміністрацій. Це робилося з метою збору грошей нібито для Збройних Сил України.

Підприємці, відгукуючись на дзвінки зловмисників, які видають себе за заступників та помічників керівників військових адміністрацій, надсилали гроші на банківські картки шахраїв, вірячи, що підтримують українських захисників. Суми переказів коливалися від 20 до 100 тисяч гривень в залежності від оборотів підприємства.

Шахрайські листи від імені військових адміністрацій. Фото: Одеська обласна прокуратура

Банківські картки були попередньо оформлені на інших осіб, яким за використання їх карток виплачували від 500 до 1000 гривень.

Протягом року злочинна група, оперуючи на території Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини, Черкащини, Дніпропетровщини та Рівненщини, шахрайськими діями завдала збитків принаймні 65 суб'єктам господарювання на загальну суму понад 3 мільйони гривень.

Обшуки вдома у підозрюваних. Фото: Одеська обласна прокуратура

Під час обшуків у квартирах підозрюваних були вилучені підроблені листи від керівництва обласних військових адміністрацій, SIM-картки, банківські картки, мобільні телефони та комп'ютерна техніка.

Яке покарання чекає на шахраїв

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 8 учасників злочинної організації за фактом шахрайства (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України).

Нагадаємо, в Одесі затримали горе-підприємця, який вимагав гроші у матері призовника. Зловмисник погрожував жінці, що хлопця відправлять служити в "гарячу точку".