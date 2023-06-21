Заработок на войне: в Одессе будут судить восьмерых мошенников

Задержание мошенников. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области будут судить участников преступной организации, выдававших себя за местные власти. Они мошенническим путем собирали деньги якобы на ВСУ.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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В ходе следствия было установлено, что участники преступной группы, воспользовавшись военным положением, под прикрытием помощи армии подрабатывали письма руководителям областных, районных и городских военных администраций. Это делалось с целью сбора денег якобы для Вооруженных сил Украины.

Предприниматели, откликаясь на звонки злоумышленников, которые выдают себя за заместителей и помощников руководителей военных администраций, посылали деньги на банковские карты мошенников, веря, что поддерживают украинских защитников. Суммы переводов колебались от 20 до 100 тысяч гривен в зависимости от оборотов предприятия.

Мошеннические письма от имени военных администраций. Фото: Одесская областная прокуратура

Банковские карты были предварительно оформлены на других лиц, которым за использование их карт выплачивали от 500 до 1000 гривен.

В течение года преступная группа, оперируя на территории Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Тернопольской, Черкасской, Днепропетровской и Ровенской, мошенническими действиями нанесла ущерб по крайней мере 65 субъектам хозяйствования на общую сумму более 3 миллионов гривен.

Обыски дома у подозреваемых. Фото: Одесская областная прокуратура

В ходе обысков в квартирах подозреваемых были изъяты поддельные письма от руководства областных военных администраций, SIM-карты, банковские карты, мобильные телефоны и компьютерная техника.

Какое наказание ждет мошенников

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 8 участников преступной организации по факту мошенничества (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Напомним, в Одессе задержали горе-предпринимателя, требовавшего деньги у матери призывника. Злоумышленник угрожал женщине, что парня отправят служить в "горячую точку".