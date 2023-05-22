Шахраї виманили в одеситки 47 тисяч гривень

Затримання зловмисника. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі затримали чоловіка, який виманив у пенсіонерки 47 тисяч гривень. Зловмиснику повідомили про підозру у шахрайстві.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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87-річна жінка відповіла на дзвінок він невідомого абонента, який представився співробітником правоохоронних органів і повідомив, що її донька потрапила в аварію і потребує невідкладної дороговартісної операції. Шокована новиною мати, намагаючись врятувати доньці життя, без вагань передала усі свої заощадження незнайомцю, який невдовзі прийшов до неї додому.

Лише на ранок, після того, як донька подзвонила матері, вона зрозуміла, що стала жертвою аферистів, і звернулася по допомогу до поліції.

Затримання зловмисника

Правоохоронці затримали 42-річного правопорушника та вилучили 22 тисячі гривень, які він виманив у пенсіонерки.

На підставі зібраних правоохоронцями доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Це правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України й карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000 – 68000 гривень) або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В ході слідства правоохоронці встановлюватимуть інших учасників злочину.

Правоохоронці вкотре наголошують: не віддавайте гроші незнайомим людям, які телефонують вам із несподіваним повідомленням про нещасний випадок, що стався з рідними, або правопорушення, яке хтось із них нібито скоїв. Завжди перевіряйте правдивість наданої вам інформації, щоб уникнути фінансових втрат. Телефонуйте родичам, про яких іде мова, а якщо зв’язок із ними відсутній з якихось причин, звертайтеся до поліції чи у лікарню, в залежності від того, про що йде мова.

Нагадаємо, в Одесі зловмисники реєстрували заздалегідь підроблені судові рішення, на підставі яких переоформлювали нерухомість на підставних осіб. За такою схемою фігуранти заволоділи 7 квартирами громадян вартістю 13 мільйонів гривень.