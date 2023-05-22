Мошенники выманили в одесситки 47 тысяч гривен

Задержание злоумышленника. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе задержан мужчина, который выманил у пенсионерки 47 тысяч гривен. Злоумышленнику сообщили о подозрении в мошенничестве.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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87-летняя женщина ответила на звонок он неизвестного абонента, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь попала в аварию и нуждается в безотлагательной дорогостоящей операции. Шокированная новостью мать, пытаясь спасти дочери жизни, без колебаний передала все свои сбережения незнакомцу, который вскоре пришел к ней домой.

Лишь к утру, после того, как дочь позвонила матери, она поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась за помощью в полицию.

Задержание злоумышленника

Правоохранители задержали 42-летнего правонарушителя и изъяли 22 тысячи гривен, которые он выманил у пенсионерки.

На основании собранных правоохранителями доказательств, следователи сообщили фигуранту о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Это правонарушение предусмотрено ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и наказывается штрафом от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51000 — 68000 гривен) либо исправительными работами на срок от одного до двух лет, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В ходе следствия правоохранители будут устанавливать других участников преступления.

Правоохранители еще раз подчеркивают: не отдавайте деньги незнакомым людям, которые звонят вам с неожиданным сообщением о несчастном случае, случившемся с родными, или правонарушении, которое кто-то из них якобы совершил. Всегда проверяйте правдивость предоставленной вам информации, чтобы избежать финансовых потерь. Звоните родственникам, о которых идет речь, а если связь с ними отсутствует по каким-либо причинам, обращайтесь в полицию или в больницу, в зависимости от того, о чем идет речь.

Напомним, в Одессе злоумышленники регистрировали предварительно поддельные судебные решения, на основании которых переоформляли недвижимость на подставных лиц. По такой схеме фигуранты завладели 7 квартирами граждан стоимостью 13 миллионов гривен.