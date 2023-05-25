Продавали мопеди: одеські поліцейські розкрили шахраїв

Правоохоронці затримали шахраїв. Фото: ГУНП в Одеській області

Кіберполіцейські Одещини успішно розкрили шахрайську схему. Зловмисники видавали себе продавцями мопедів, обманювали покупців і вимагали гроші за їхню доставку.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Деталі схеми

Поліцейські з'ясували, що група осіб діяла на одному з онлайн-ресурсів, який збирав людей, зацікавлених у купівлі, продажу та обміні товарів і послуг. Їхнім методом було обманювати людей, що купували мопеди, збираючи гроші за надсилання "товару" поштою, а потім припиняючи будь-яку комунікацію з покупцями. Поліцейським вдалося знайти двох постраждалих, які передали шахраям понад 2000 та 3000 гривень за доставку.

Встановлення зловмисників та обшуки

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці з’ясували, що до злочину причетні двоє жителів міста Татарбунари віком 24 та 37 років, останній з яких судимий за корисливі правопорушення.

Затримання зловмисників на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області

З підтримкою батальйону поліції особливого призначення були проведені обшуки у місцях проживання зловмисників у Татарбунарах та Одесі. Під час обшуків було вилучено комп'ютери, телефони, флеш-накопичувачі, гроші, банківські картки та інші речі, що можуть бути цікавими для слідства.

Яке покарання чекає на чоловіків

Зібравши достатньо доказів, поліцейські повідомили обвинуваченим про підозру у незаконному заволодінні майном шляхом обману (шахрайстві), а також у вчиненні незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в змові з іншими особами. За ці злочини, вчинені повторно, зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років згідно зі статтею 190 Кримінального кодексу України.

Підозрюваних затримано і їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Поліцейські зараз продовжують розслідування для встановлення всього кола постраждалих, а також можливих спільників цієї злочинної схеми.

Нагадаємо, в Одесі зловмисники реєстрували заздалегідь підроблені судові рішення, на підставі яких переоформлювали нерухомість на підставних осіб. За такою схемою фігуранти заволоділи 7 квартирами громадян вартістю 13 мільйонів гривень.