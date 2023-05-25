Продавали мопеды: одесские полицейские раскрыли мошенников

Правоохранители задержали мошенников. Фото: ГУНП в Одесской области

Киберполицейские Одесчины успешно раскрыли мошенническую схему. Злоумышленники, выдававшие себя продавцами мопедов, обманывали покупателей и требовали деньги за их доставку.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Детали схемы

Полицейские выяснили, что группа лиц действовала на одном из онлайн-ресурсов, собиравшем людей, заинтересованных в покупке, продаже и обмене товаров и услуг. Их методом было обманывать людей, покупавших мопеды, собирая деньги за отправку "товара" по почте, а затем прекращая любую коммуникацию с покупателями. Полицейским удалось найти двух пострадавших, которые передали мошенникам более 2000 и 3000 гривен за доставку.

Выявление злоумышленников и обыски

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что к преступлению причастны двое жителей города Татарбунары в возрасте 24 и 37 лет, последний из которых судим за корыстные правонарушения.

Задержание злоумышленников в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области

С поддержкой батальона полиции особого назначения были проведены обыски в местах жительства злоумышленников в Татарбунарах и Одессе. Во время обысков были изъяты компьютеры, телефоны, флеш-накопители, деньги, банковские карты и другие вещи, которые могут быть интересны следствию.

Какое наказание ждет мужчин

Собрав достаточное количество доказательств, полицейские сообщили обвиняемым о подозрении в незаконном завладении имуществом путем обмана (мошенничестве), а также в совершении незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники в сговоре с другими лицами. За эти преступления, совершенные повторно, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет согласно статье 190 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемые задержаны и им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Полицейские сейчас продолжают расследование по установлению всего круга пострадавших, а также возможных сообщников этой преступной схемы.

Напомним, в Одессе злоумышленники регистрировали предварительно поддельные судебные решения, на основании которых переоформляли недвижимость на подставных лиц. По такой схеме фигуранты завладели 7 квартирами граждан стоимостью 13 миллионов гривен.