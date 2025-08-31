Погода в Одесі 1 вересня — прогноз на день

Люди йдуть під парасолями. Фото: Новини.LIVE

Першого дня осені, завтра, 1 вересня, Одеса зустріне мешканців і гостей міста невеликим дощем та комфортною температурою. Погода буде мінливою: ніч і ранок будить тихими, вдень можливі короткочасні опади, а ввечері збережеться тепле повітря. Море залишатиметься приємним для купання.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Вночі температура триматиметься на рівні +21 °C, вранці стовпчики термометрів також покажуть +21 °C. Вітер помірний, до 5 м/с, вологість підвищена.

Удень повітря прогріється до +27 °C, відчуватиметься як +29 °C. Є невелика ймовірність дощу — до 10%.

Увечері температура знизиться до +25 °C, погода буде теплою і комфортною для прогулянок.

Сонце зійде о 06:17, а зайде о 19:36. Тривалість дня становитиме понад 13 годин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, місцями гроза.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі +15...+20 °С, вдень +25...+30 °С.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Нагадаємо, 1 вересня, майже по всій території України очікується суха погода, без істотних опадів. Також ми писали, що після 20 вересня очікується різке зниження температур.