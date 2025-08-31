Відео
Україна
Головна Одеса Осінь почнеться з дощу — якою буде погода в Одесі завтра

Осінь почнеться з дощу — якою буде погода в Одесі завтра

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 16:40
Погода в Одесі 1 вересня — прогноз на день
Люди йдуть під парасолями. Фото: Новини.LIVE

Першого дня осені, завтра, 1 вересня, Одеса зустріне мешканців і гостей міста невеликим дощем та комфортною температурою. Погода буде мінливою: ніч і ранок будить тихими, вдень можливі короткочасні опади, а ввечері збережеться тепле повітря. Море залишатиметься приємним для купання.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

  • Вночі температура триматиметься на рівні +21 °C, вранці стовпчики термометрів також покажуть +21 °C. Вітер помірний, до 5 м/с, вологість підвищена.
  • Удень повітря прогріється до +27 °C, відчуватиметься як +29 °C. Є невелика ймовірність дощу — до 10%.
  • Увечері температура знизиться до +25 °C, погода буде теплою і комфортною для прогулянок.

Сонце зійде о 06:17, а зайде о 19:36. Тривалість дня становитиме понад 13 годин.

Осінь почнеться з дощу — якою буде погода в Одесі завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, місцями гроза.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +15...+20 °С, вдень +25...+30 °С.
Осінь почнеться з дощу — якою буде погода в Одесі завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Нагадаємо, 1 вересня, майже по всій території України очікується суха погода, без істотних опадів. Також ми писали, що після 20 вересня очікується різке зниження температур.

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
