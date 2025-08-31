Погода в Одессе 1 сентября - прогноз на день

Осень начнется с дождя — какой будет погода в Одессе завтра
Дата публикации 31 августа 2025 16:40
Люди идут под зонтами. Фото: Новини.LIVE
В первый день осени, завтра, 1 сентября, Одесса встретит жителей и гостей города небольшим дождем и комфортной температурой. Погода будет переменчивой: ночь и утро пройдут тихо, днем возможны кратковременные осадки, а вечером сохранится теплый воздух. Море будет оставаться приятным для купания.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
- Ночью температура будет держаться на уровне +21 °C, утром столбики термометров также покажут +21 °C. Ветер умеренный, до 5 м/с, влажность повышенная.
- Днем воздух прогреется до +27 °C, будет ощущаться как +29 °C. Есть небольшая вероятность дождя — до 10%.
- Вечером температура снизится до +25 °C, погода будет теплой и комфортной для прогулок.
Солнце взойдет в 06:17, а зайдет в 19:36. Продолжительность дня составит более 13 часов.
Погода в Одесской области
- Переменная облачность.
- Кратковременный дождь, местами гроза.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер южный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +15...+20 °С, днем +25...+30 °С.
Напомним, 1 сентября почти по всей территории Украины ожидается сухая погода, без существенных осадков. Также мы писали, что после 20 сентября ожидается резкое снижение температуры.
