Главная Одесса Осень начнется с дождя — какой будет погода в Одессе завтра

Осень начнется с дождя — какой будет погода в Одессе завтра

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 16:40
Погода в Одессе 1 сентября - прогноз на день
Люди идут под зонтами. Фото: Новини.LIVE

В первый день осени, завтра, 1 сентября, Одесса встретит жителей и гостей города небольшим дождем и комфортной температурой. Погода будет переменчивой: ночь и утро пройдут тихо, днем возможны кратковременные осадки, а вечером сохранится теплый воздух. Море будет оставаться приятным для купания.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

  • Ночью температура будет держаться на уровне +21 °C, утром столбики термометров также покажут +21 °C. Ветер умеренный, до 5 м/с, влажность повышенная.
  • Днем воздух прогреется до +27 °C, будет ощущаться как +29 °C. Есть небольшая вероятность дождя — до 10%.
  • Вечером температура снизится до +25 °C, погода будет теплой и комфортной для прогулок.

Солнце взойдет в 06:17, а зайдет в 19:36. Продолжительность дня составит более 13 часов.

Осінь почнеться з дощу — якою буде погода в Одесі завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Кратковременный дождь, местами гроза.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +15...+20 °С, днем +25...+30 °С.
Осінь почнеться з дощу — якою буде погода в Одесі завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Напомним, 1 сентября почти по всей территории Украины ожидается сухая погода, без существенных осадков. Также мы писали, что после 20 сентября ожидается резкое снижение температуры.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
