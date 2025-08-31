Погода в Одессе 1 сентября - прогноз на день

Люди идут под зонтами. Фото: Новини.LIVE

В первый день осени, завтра, 1 сентября, Одесса встретит жителей и гостей города небольшим дождем и комфортной температурой. Погода будет переменчивой: ночь и утро пройдут тихо, днем возможны кратковременные осадки, а вечером сохранится теплый воздух. Море будет оставаться приятным для купания.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночью температура будет держаться на уровне +21 °C, утром столбики термометров также покажут +21 °C. Ветер умеренный, до 5 м/с, влажность повышенная.

Днем воздух прогреется до +27 °C, будет ощущаться как +29 °C. Есть небольшая вероятность дождя — до 10%.

Вечером температура снизится до +25 °C, погода будет теплой и комфортной для прогулок.

Солнце взойдет в 06:17, а зайдет в 19:36. Продолжительность дня составит более 13 часов.

Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Кратковременный дождь, местами гроза.

Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью +15...+20 °С, днем +25...+30 °С.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Напомним, 1 сентября почти по всей территории Украины ожидается сухая погода, без существенных осадков. Также мы писали, что после 20 сентября ожидается резкое снижение температуры.