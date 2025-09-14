Погода в Одесі 15 вересня — прогноз синоптиків

Люди гуляють алеєю. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 15 вересня, в Одесі очікується приємна осіння погода. День буде теплим і без опадів, температура до +23 °C, а вітер буде помірним. Тож прогулянки біля моря обіцяють бути особливо приємними.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Згідно з прогнозом синоптиків, ніч у місті буде прохолодною — близько +16 °C. Вранці температура підніметься до +17 °C, а вдень стовпчики термометрів покажуть до +23 °C, що відчуватиметься навіть тепліше — близько +24 °C.

Ввечері збережеться комфортна погода: +23 °C, без опадів. Вітер очікується східний, 4-7 м/с. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним — близько 760 мм рт. ст.

Хмарність буде мінливою, але дощу синоптики не прогнозують. Сонце зійде о 06:35, а захід відбудеться о 19:09. Тривалість світлового дня складе трохи понад 12 годин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +13...+18 °С, місцями до +9 °С, вдень +21...+26 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, після 20 вересня очікується різке зниження температур.