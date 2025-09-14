Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Осінь ще балує — синоптики обіцяють завтра в Одесі теплий день

Осінь ще балує — синоптики обіцяють завтра в Одесі теплий день

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 16:45
Погода в Одесі 15 вересня — прогноз синоптиків
Люди гуляють алеєю. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 15 вересня, в Одесі очікується приємна осіння погода. День буде теплим і без опадів, температура до +23 °C, а вітер буде помірним. Тож прогулянки біля моря обіцяють бути особливо приємними.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Згідно з прогнозом синоптиків, ніч у місті буде прохолодною — близько +16 °C. Вранці температура підніметься до +17 °C, а вдень стовпчики термометрів покажуть до +23 °C, що відчуватиметься навіть тепліше — близько +24 °C.

Ввечері збережеться комфортна погода: +23 °C, без опадів. Вітер очікується східний, 4-7 м/с. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним — близько 760 мм рт. ст.

Хмарність буде мінливою, але дощу синоптики не прогнозують. Сонце зійде о 06:35, а захід відбудеться о 19:09. Тривалість світлового дня складе трохи понад 12 годин.

Осінь ще балує — синоптики обіцяють завтра в Одесі теплий день - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
  • Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +13...+18 °С, місцями до +9 °С, вдень +21...+26 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Осінь ще балує — синоптики обіцяють завтра в Одесі теплий день - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, після 20 вересня очікується різке зниження температур. Також ми писали, кому зі знаків Зодіаку варто приділити особливу увагу своєму здоров'ю у вересні 2025 року.

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації