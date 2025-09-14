Видео
Осень еще балует — синоптики обещают завтра в Одессе теплый день

Осень еще балует — синоптики обещают завтра в Одессе теплый день

Дата публикации 14 сентября 2025 16:45
Погода в Одессе 15 сентября — прогноз синоптиков
Люди гуляют по аллее. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 15 сентября, в Одессе ожидается приятная осенняя погода. День будет теплым и без осадков, температура до +23 °C, а ветер будет умеренным. Поэтому прогулки у моря обещают быть особенно приятными.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Согласно прогнозу синоптиков ночь в городе будет прохладной — около +16 °C. Утром температура поднимется до +17 °C, а днем столбики термометров покажут до +23 °C, что будет ощущаться даже теплее — около +24 °C.

Вечером сохранится комфортная погода: +23 °C, без осадков. Ветер ожидается восточный, 4-7 м/с. Атмосферное давление будет оставаться стабильным — около 760 мм рт. ст.

Облачность будет переменной, но дождя синоптики не прогнозируют. Солнце взойдет в 06:35, а закат состоится в 19:09. Продолжительность светового дня составит чуть более 12 часов.

Осінь ще балує — синоптики обіцяють завтра в Одесі теплий день - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность. Без существенных осадков.
  • Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +13...+18 °С, местами до +9 °С, днем +21...+26 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Осінь ще балує — синоптики обіцяють завтра в Одесі теплий день - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, после 20 сентября ожидается резкое снижение температур. Также мы писали, кому из знаков Зодиака стоит уделить особое внимание своему здоровью в сентябре 2025 года.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
