Погода в Одессе 15 сентября — прогноз синоптиков

Осень еще балует — синоптики обещают завтра в Одессе теплый день
В понедельник, 15 сентября, в Одессе ожидается приятная осенняя погода. День будет теплым и без осадков, температура до +23 °C, а ветер будет умеренным. Поэтому прогулки у моря обещают быть особенно приятными.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Согласно прогнозу синоптиков ночь в городе будет прохладной — около +16 °C. Утром температура поднимется до +17 °C, а днем столбики термометров покажут до +23 °C, что будет ощущаться даже теплее — около +24 °C.
Вечером сохранится комфортная погода: +23 °C, без осадков. Ветер ожидается восточный, 4-7 м/с. Атмосферное давление будет оставаться стабильным — около 760 мм рт. ст.
Облачность будет переменной, но дождя синоптики не прогнозируют. Солнце взойдет в 06:35, а закат состоится в 19:09. Продолжительность светового дня составит чуть более 12 часов.
Погода в Одесской области
- Переменная облачность. Без существенных осадков.
- Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +13...+18 °С, местами до +9 °С, днем +21...+26 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
