Погода в Одесі 22 вересня 2025

Люди гуляють в Аркадії. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 22 вересня, Одесу чекає сонячний і спокійний день без дощу. Температура вдень підніметься до +23 °C, а вечір буде м’яким і теплим. Море залишається комфортним для купання, тож осінь поки що нагадує літо.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Вночі термометри покажуть близько +17 °C, вранці температура не зміниться. Найтепліше буде вдень — повітря прогріється до +23 °C, а ввечері спаде лише до +21 °C. Вітер південно-східний, переважно слабкий, до 6 м/с. Атмосферний тиск триматиметься стабільно — близько 762 мм рт. ст.

Морська вода залишається теплою — +19...+20 °C, тож навіть наприкінці вересня купальний сезон ще не завершився.

Тривалість світлового дня складе 12 годин 11 хвилин: сонце зійде о 06:44, а зайде о 18:55.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.



Нагадаємо, синоптики прогнозують, що до 24 вересня у деяких регіонах України температура повітря протримається до +29 °C. А після цієї дати можливі й перші заморозки в Україні.