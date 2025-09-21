Відео
Осінь в Одесі — синоптики розповіли, чим завтра здивує погода

Осінь в Одесі — синоптики розповіли, чим завтра здивує погода

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 16:46
Погода в Одесі 22 вересня 2025
Люди гуляють в Аркадії. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 22 вересня, Одесу чекає сонячний і спокійний день без дощу. Температура вдень підніметься до +23 °C, а вечір буде м’яким і теплим. Море залишається комфортним для купання, тож осінь поки що нагадує літо.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Вночі термометри покажуть близько +17 °C, вранці температура не зміниться. Найтепліше буде вдень — повітря прогріється до +23 °C, а ввечері спаде лише до +21 °C. Вітер південно-східний, переважно слабкий, до 6 м/с. Атмосферний тиск триматиметься стабільно — близько 762 мм рт. ст.

Морська вода залишається теплою — +19...+20 °C, тож навіть наприкінці вересня купальний сезон ще не завершився.

Тривалість світлового дня складе 12 годин 11 хвилин: сонце зійде о 06:44, а зайде о 18:55.

Погода в Одесі - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман.
  • Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.
     

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що до 24 вересня у деяких регіонах України температура повітря протримається до +29 °C. А після цієї дати можливі й перші заморозки в Україні.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
