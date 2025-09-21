Погода в Одессе 22 сентября 2025 года

Люди гуляют в Аркадии. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 22 сентября, Одессу ждет солнечный и спокойный день без дождя. Температура днем поднимется до +23 °C, а вечер будет мягким и теплым. Море остается комфортным для купания, поэтому осень пока напоминает лето.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночью термометры покажут около +17 °C, утром температура не изменится. Теплее всего будет днем — воздух прогреется до +23 °C, а вечером спадет лишь до +21 °C. Ветер юго-восточный, преимущественно слабый, до 6 м/с. Атмосферное давление будет держаться стабильно — около 762 мм рт. ст.

Морская вода остается теплой — +19...+20 °C, поэтому даже в конце сентября купальный сезон еще не завершился.

Продолжительность светового дня составит 12 часов 11 минут: солнце взойдет в 06:44, а зайдет в 18:55.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +11...+16 °С, днем +21...+26 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.

Напомним, синоптики прогнозируют, что до 24 сентября в некоторых регионах Украины температура воздуха продержится до +29 °C. А после этой даты возможны и первые заморозки в Украине.