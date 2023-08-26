Температура моря сьогодні — Чорне море 26 серпня

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Літо завершується, втім Чорне море все ще радує теплом. Чимало одеситів та гостей міста планують провести останні вихідні перед осінню на пляжі.

Новини.LIVE знають, яка буде температура води сьогодні, 25 серпня.

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Температура Чорного моря

Температура Чорного моря в середньому коливається від +23°С до +26°С. Біля берега Одеси вода потеплішала.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Стрілкового та Генічеська. Вода там прогрілася до +27°С. В Одесі температура води сягає +25°С, а подекуди вона доходитиме до +26°С.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Не встигли стрілки годинника показати 8:00 ранку, як на одеських пляжах буквально яблуку ніде впасти. Поплескатися у морі йдуть цілими родинами, з дітьми та навіть домашніми улюбленцями. Не лякають людей ані повітряні тривоги, ані ціни на відпочинок. Журналісти Новини.LIVE навідалися на муніципальний пляж та дізналися, скільки коштує оренда шезлонга чи бунгало, а також які послуги відпочинку наразі пропонують громадянам.