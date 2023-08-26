Температура моря сегодня - Черное море 26 августа

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Лето завершается, впрочем, Черное море все еще радует теплом. Многие одесситы и гости города планируют провести последние выходные перед осенью на пляже.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 25 августа.

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Температура Черного моря

Температура Черного моря в среднем колеблется от +23 до +26°С. У берега Одессы вода потеплела.

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Стрелкового и Генического. Вода там прогрелась до +27°С. В Одессе температура воды достигает +25°С, а иногда она будет доходить до +26°С.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Не успели стрелки часов показать восемь часов утра, как на одесских пляжах буквально яблоку негде упасть. Поплескаться в море идут целыми семьями, с детьми и даже домашними питомцами. Не пугают людей ни воздушные тревоги, ни цены на отдых. Журналисты Новини.LIVE посетили муниципальный пляж и узнали, сколько стоит аренда шезлонга или бунгало, а также какие услуги отдыха предлагают гражданам.