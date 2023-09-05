Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 вересня

Люди гуляють в центрі Одеси. Фото: google

Сьогодні, 5 вересня, протягом дня в Одесі буде ясне небо. Опадів не передбачається, втім метеочутливим людям слід бути уважним, адже атмосферний тиск буде трошки підвищений.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 18-20°С, вдень 27-29°С.

Температура морської води 24-25°С.

Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.

Вологість — 40%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 15-20°С, вдень 25-30°С.

На автошляхах області видимість добра

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

​Погода в Україні

В Україні, у вівторок, 5 вересня, погода буде сухою та сонячною. Опадів не очікується. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.