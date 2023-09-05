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Останні теплі дні: якою буде погода в Одесі сьогодні

5 вересня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 вересня
Люди гуляють в центрі Одеси. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 5 вересня, протягом дня в Одесі буде ясне небо. Опадів не передбачається, втім метеочутливим людям слід бути уважним, адже атмосферний тиск буде трошки підвищений. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 18-20°С, вдень 27-29°С.
  • Температура морської води 24-25°С.
  • Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
  • Вологість — 40%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі 15-20°С, вдень 25-30°С.
  • На автошляхах області видимість добра
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

​Погода в Україні

В Україні, у вівторок, 5 вересня, погода буде сухою та сонячною. Опадів не очікується. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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