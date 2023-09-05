Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 вересня

Останні теплі дні: якою буде погода в Одесі сьогодні
5 вересня 2023 06:30
Люди гуляють в центрі Одеси. Фото: google
Сьогодні, 5 вересня, протягом дня в Одесі буде ясне небо. Опадів не передбачається, втім метеочутливим людям слід бути уважним, адже атмосферний тиск буде трошки підвищений.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 18-20°С, вдень 27-29°С.
- Температура морської води 24-25°С.
- Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
- Вологість — 40%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі 15-20°С, вдень 25-30°С.
- На автошляхах області видимість добра
Погода в Україні
В Україні, у вівторок, 5 вересня, погода буде сухою та сонячною. Опадів не очікується. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.