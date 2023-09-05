Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 сентября.

Люди гуляют по центру Одессы. Фото: google

Сегодня, 5 сентября, в течение дня в Одессе будет ясное небо. Осадков не предполагается, впрочем, метео чувствительным людям следует быть внимательным, ведь атмосферное давление будет немного повышено.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем ​​27-29°С.

Температура морской воды 24-25°С.

Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.

Влажность — 40%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем ​​25-30°С.

На дорогах области видимость добра

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

​Погода в Украине

В Украине, во вторник, 5 сентября, погода будет сухая и солнечная. Осадков не ожидается. Подробный прогноз погоды читайте в материале.