Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 сентября.

Последние теплые дни: какой будет погода в Одессе сегодня
5 сентября 2023 06:30
Люди гуляют по центру Одессы. Фото: google
Сегодня, 5 сентября, в течение дня в Одессе будет ясное небо. Осадков не предполагается, впрочем, метео чувствительным людям следует быть внимательным, ведь атмосферное давление будет немного повышено.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С.
- Температура морской воды 24-25°С.
- Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.
- Влажность — 40%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С.
- На дорогах области видимость добра
Погода в Украине
В Украине, во вторник, 5 сентября, погода будет сухая и солнечная. Осадков не ожидается. Подробный прогноз погоды читайте в материале.