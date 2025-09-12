Відео
Остання можливість відпочити в Одесі — яка температура води

Остання можливість відпочити в Одесі — яка температура води

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 05:37
Погода в Одесі 11 вересня — прогноз температури та моря
Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

 Сьогодні, 11 вересня, погода в Одесі буде дещо прохолоднішою ніж вчора, однак опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря прогріється до +23 °C. Однак море й досі буде теплим. В області прогнозуєть дощ та грозу.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Завтра в Одесі прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Температура повітря вдень підніметься +21...+23 °C, уночі +16...+18 °C.

Погода в Одеській області

В області також прогнозуюєтся мінлива хмарність. Вдень на півдні обіцяють дощ та грозу. Температура повітря сягатиме +20...+25 °C. Видимість на автошляхах добра.

Одеса
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот

Яка температура морської води

Море й досі залишається теплим. Його температура сягатиме до +21...+22 °C. Купатися сьогодні буде комфортно. А містяни та гості зможуть ще насолодитися купальним сезоном.

Пожежна небезпека на Одещині

Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

Нагадаємо, ми писали, що синоптикиня Діденко дала прогноз погоди по Україні на сьогодні. Також ми писали про те, в яких регіонах очікуються дощі.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
